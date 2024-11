La maggior parte dei posti di lavoro saranno tagliati nelle unità software per la guida automatizzata

Bosch, leader mondiale nella fornitura di componenti di autoveicoli, ha annunciato l’intenzione di tagliare 5.550 posti di lavoro in tutto il mondo, la maggior parte dei quali in Germania. Il ceo di Bosch Stefan Hartung, nell’ambito del programma di riduzione della forza lavoro, ha annunciato un ulteriore taglio di 5550 posti nella divisione mobilità.

La maggior parte dei posti di lavoro, la metà dei quali in Germania, saranno tagliati nelle unità software per la guida automatizzata entro la fine del 2027, ha dichiarato Hartung, come riporta Handelsblatt. A Schwäbisch Gmünd, tra il 2027 e il 2032 si perderanno 1300 posti di lavoro. Si tratta di un posto di lavoro su tre nello stabilimento tedesco.

Il gruppo sta inoltre tagliando 750 posti di lavoro presso lo stabilimento di Hildesheim, dove vengono costruiti componenti per l’elettromobilità. Di questi, 600 saranno tagliati entro la fine del 2026. I piani di riduzione dei posti di lavoro del gruppo tecnologico in tutto il mondo sono stati annunciati più volte nel corso dell’ultimo anno. In totale, sono in gioco più di 7000 posti di lavoro.

La maggior parte dei posti di lavoro interessati si trova in Germania, tra l’altro in settori della divisione fornitori di automobili, ma anche nella divisione utensili e nella filiale di elettrodomestici Bsh.

Solo giovedì è stata annunciata la riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti presso la sede centrale dell’azienda a Gerlingen vicino a Stoccarda. Dal 1° marzo 2025, 450 dipendenti in tutta la Germania lavoreranno solo 35 ore settimanali.Nel luglio 2024 la direzione aziendale e i rappresentanti dei dipendenti hanno concordato di prorogare l’esclusione dei licenziamenti per motivi aziendali fino alla fine del 2029. La sicurezza del posto di lavoro è stata prorogata di due anni.

