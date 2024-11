La variazione dovrebbe essere "decisamente" sotto le attese del Def, chiuderemo il 2024 con 3,2 miliardi in meno di spesa delle famiglie

Confesercenti mette in guardia dal pericolo dello ‘zero virgola’ di crescita del Pil. La pensa così la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise discutendone all’Assemblea 2024 a Roma.

“Secondo le nostre stime – afferma De Luise – quest’anno l’aumento del Pil dovrebbe attestarsi allo 0,6%. Esauriti gli effetti del superbonus e delle politiche espansive seguite alla pandemia, si rischia una crescita dello ‘zero virgola’“.

“A mancare è soprattutto la spinta propulsiva dei consumi, la cui dinamica rimane più debole del previsto – aggiunge De Luise – nei primi sei mesi dell’anno, i consumi delle famiglie italiane sono aumentati, a livello nominale, di 5,6 miliardi. Una crescita che in termini reali, quindi al netto dell’inflazione, corrisponde però ad una riduzione di 1,5 miliardi di euro sullo stesso periodo del 2023. Chiuderemo il 2024 con circa 3,2 miliardi di spesa delle famiglie in meno rispetto alle previsioni del Def“.

Secondo le previsioni di Confesercenti-Cer quest’anno la variazione dei consumi dovrebbe infatti attestarsi sul +0,4%: una “crescita decisamente sotto le attese del Def di aprile” che stimava un aumento dello +0,7%. La spesa delle famiglie registrerà un lieve recupero nel 2025, con una crescita che stimiamo pari allo 0,7%.

Infatti – viene fatto presente – nei primi sei mesi del 2024 il risparmio accantonato delle famiglie è aumentato di 17 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2023; quasi tre volte in più dei consumi. Per questo – conclude De Luise – è “proprio sulla capacità di incidere sul clima di fiducia che deve agire la legge di Bilancio 2025, dal momento che il suo impatto quantitativo non potrà che essere modesto”.

