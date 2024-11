Confermate le guidance fornite al mercato, si riduce il debito scendendo sotto gli 8 miliardi

I ricavi totali di Gruppo di Tim nei 9 mesi dell’anno ammontano a 10,7 miliardi di euro, in crescita del 3,4% anno su anno. In particolare, +1,8% nel domestico a 7,4 miliardi di euro, +7,2% in Brasile a 3,3 miliardi di euro.

I ricavi da servizi di Gruppo sono in crescita del 4,1% anno su anno a 10 miliardi di euro (+2,7% nel domestico a 6,8 miliardi di euro, +7,1% in Brasile a 3,2 miliardi di euro).

L’indebitamento finanziario netto rettificato after lease del Gruppo al 30 settembre 2024 è sceso sotto gli 8 miliardi di euro, in calo di oltre 0,1 miliardi di euro rispetto al valore immediatamente successivo al perfezionamento della cessione di NetCo.

Tim conferma tutte le guidance fornite al mercato per l’anno in corso.

