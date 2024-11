Il consiglio dei ministri approva un decreto ad hoc, per la nuova finestra ci sarà tempo fino al 12 dicembre

Via libera del governo alla riapertura dei termini del concordato preventivo biennale. Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge ad hoc.

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha spiegato che la data di riapertura è fissata fino al 12 dicembre: “Chi non è riuscito ad aderire entro la precedente scadenza del 31 ottobre, potrà ora aderirvi attraverso questa nuova finestra“. Per Leo “si tratta di un importante prova di ascolto da parte del governo, che dopo un confronto con le categorie e i professionisti ha deciso di allargare ulteriormente la possibilità di aderire a una misura apprezzata e conveniente per tutti: Stato e cittadini”.

“Si è potuto fare solo ora in quanto al 31 ottobre era necessario acquisire dati certi sul gettito del concordato per avviare un’ulteriore riduzione delle tasse dal 2025 – ha detto Leo – il fisco che abbiamo sempre professato di volere è proprio questo: semplice e dialogante con i contribuenti”.

