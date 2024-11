Alla società energetica veniva ordinato di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45% netto entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019

Una corte d’appello olandese ha annullato una sentenza storica che ordinava alla società energetica Shell di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45% netto entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. La decisione è stata una sconfitta per il braccio olandese del gruppo ambientalista Friends of the Earth, che aveva salutato la sentenza originale del 2021 come una vittoria per il clima. La sentenza civile di martedì può essere appellata alla Corte Suprema olandese. La sentenza che ha accolto il ricorso di Shell è arrivata mentre la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che durerà 12 giorni, sta entrando nel suo secondo giorno in Azerbaigian.

La giudice Carla Joustra ha dichiarato che Shell ha già degli obiettivi per le emissioni di carbonio climalteranti che sono in linea con le richieste di Friends of the Earth, sia per quanto riguarda la produzione diretta che per le emissioni prodotte dall’energia che la società acquista da altri. E ha aggiunto che è improbabile che un ordine a Shell di ridurre le emissioni delle persone e delle aziende che acquistano i suoi prodotti abbia effetto, poiché i prodotti potrebbero essere venduti da un’altra azienda. “Il giudizio finale della corte è che le richieste di Friends of the Earth non possono essere accolte. La corte annulla quindi la sentenza del tribunale distrettuale”, ha dichiarato Joustra.

“Questo fa male”, ha detto il direttore di Friends of the Earth nei Paesi Bassi Donald Pols. “Allo stesso tempo, vediamo che questo caso ha assicurato che i grandi inquinatori non sono immuni e ha ulteriormente stimolato il dibattito sulla loro responsabilità nella lotta ai cambiamenti climatici pericolosi. È per questo che continuiamo ad affrontare i grandi inquinatori, come la Shell”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata