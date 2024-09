L’operazione prevede l’acquisto da parte del gruppo della partecipazione detenuta da Telespazio S.p.A. nella stessa UTM

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi il 26 settembre, ha approvato la fusione per incorporazione nella Società di UTM Systems & Services. L’operazione (già resa nota al mercato con precedente comunicato del 30 luglio 2024) è stata inoltre approvata dall’Assemblea straordinaria di UTM.

Decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo Atto di Fusione, che avrà effetto – anche ai fini contabili e fiscali – con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Come reso noto l’operazione, proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo e, in particolare, di razionalizzazione e semplificazione della catena societaria, prevede l’acquisto da parte di Leonardo – prima della stipula dell’Atto di Fusione – della partecipazione (33,333%) detenuta da Telespazio S.p.A. nella stessa UTM che, pertanto, diverrà interamente partecipata dalla Società. Il verbale della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

