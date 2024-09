Lo rende noto l'istituto di statistica nella revisione generale dei Conti Economici Nazionali

Migliora il deficit dello scorso anno, al 7,2% anziché 7,4% come stimato lo scorso aprile, mentre quello del 2022 scende al 8,1% dal 8,6% visto in precedenza. Lo rende noto l’Istat nella revisione generale dei Conti Economici Nazionali.

“La revisione generale dei conti economici e degli aggregati di finanza pubblica ha comportato un miglioramento dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil che, per il 2022 e per il 2023, si attesta rispettivamente a -8,1% e -7,2% (dal -8,6% e -7,4% nelle stime rilasciate lo scorso aprile)”, spiega l’istituto di statistica.

