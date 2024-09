Lo riporta Staffetta Quotidiana. Il Codacons: "La verde scende dell'8%, il gasolio del 10%"

“Ancora ribassi sulla rete Carburanti: quotazioni internazionali dei raffinati in calo e un giro di ribassi per i prezzi dei Carburanti alla pompa”. Lo riporta Staffetta Quotidiana su X.

Ancora uno scivolone per le quotazioni dei prodotti raffinati, ancora un giro di ribassi per i prezzi dei carburanti alla pompa. In controtendenza il Gpl, con movimenti al rialzo dopo l’aumento dei prezzi di importazione dall’Algeria Link notizia:… https://t.co/3wX0U4RmM7 pic.twitter.com/6JQUsvE1BL — Staffetta Quotidiana (@Staffetta) September 4, 2024

“In controtendenza il Gpl, con movimenti al rialzo dopo l’aumento dei prezzi di importazione dall’Algeria”, aggiunge. Il prezzo medio praticato della benzina “è 1,796 euro al litro, il gasolio 1,671 euro al litro”, si legge sul profilo X di Staffetta Quotidiana. Ieri il prezzo della benzina era a 1,798 euro al litro, e per il gasolio era 1,673 euro al litro.

Codacons: “Benzina verde scende dell’8%, gasolio del 10%”

“Carburanti in sensibile calo su base annua“. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i dati sui prezzi settimanali dei Carburanti diffusi dal Mase.”Nella settimana dal 26/08/2024 all’1/09/2024 il prezzo medio della benzina si è attestato a 1,795 euro al litro, il gasolio a 1,668 euro/litro – spiega il Codacons – Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando i listini della benzina sfioravano i 2 euro al litro per il self e superavano i 2,5 euro in autostrada, gli italiani che hanno scelto di spostarsi in auto per rientrare dalle vacanze estive hanno speso in media l’8,1% in meno per la verde, -10,1% per il diesel”, continua.

“Il risparmio ha raggiunto così 8 euro per un pieno di benzina, 9,3 euro per un pieno di gasolio.- prosegue- Il differenziale con i listini praticati in autostrada rimane tuttavia ancora elevato: il prezzo medio della verde sulla rete autostradale si attesta oggi a 1,888 euro al litro in modalità self, ben 9,3 centesimi in più rispetto alla rete urbana, il gasolio a 1,780 euro/litro, 11 centesimi in più”, conclude il Codacons.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata