Crescita acquisita 2024 rivista a 0,6%

“La stima completa dei conti economici trimestrali fornisce una sostanziale conferma delle stime preliminari del Pil del secondo trimestre 2024, con una crescita congiunturale dello 0,2% e una crescita tendenziale dello 0,9%“. Lo riporta l’Istat in una nota, evidenziando che il secondo trimestre del 2024 “ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2023”.

Pil, Istat: crescita acquisita 2024 rivista a 0,6%

La crescita acquisita per il 2024 risulta dello 0,6% a fronte della stima dello 0,7% fornita a fine luglio. Lo rileva l’Istat in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata