Diminuzione di 0,1 punti percentuali

Nel secondo trimestre 2024 il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, diminuisce di 0,1 punti percentuali rispetto al livello del trimestre precedente, attestandosi al 2%. In particolare, la diminuzione osservata per il totale economia è dovuta al contributo negativo da parte dell’industria, che fa registrare una variazione negativa di 0,2 punti percentuali. Dal lato dei servizi si registra, invece, un contributo positivo di 0,1 punti percentuali. Lo comunica l’Istat, rendendo note le stime preliminari del tasso di posti vacanti riferite al secondo trimestre 2024 per tutte le imprese con dipendenti dell’industria e dei servizi (serie disponibile a partire dal 2016) e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti (serie disponibile a partire dal 2004).

Diminuzione dovuta al contributo negativo industria

In particolare, la diminuzione osservata per il totale economia è dovuta al contributo negativo da parte dell’industria, che fa registrare una variazione negativa di 0,2 punti percentuali. Dal lato dei servizi si registra, invece, un contributo positivo di 0,1 punti percentuali. Per le imprese con almeno 10 dipendenti il tasso di posti vacanti è fermo all’1,7%, in diminuzione nell’industria. I posti vacanti si riferiscono alle ricerche di personale che, alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, sono i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca – attivamente e al di fuori dell’impresa – un candidato adatto ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.

