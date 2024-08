Lo illustra a LaPresse Francesco Carpentieri, Head of transport network engineering and innovation dell'azienda

“Open Fiber è un operatore infrastrutturale che ha il compito di portare la fibra ottica nelle grandi città e nei piccoli borghi”. È questa la mission di Open Fiber, illustrata a LaPresse da Francesco Carpentieri, Head of transport network engineering and innovation dell’azienda. Carpentieri ci ha quindi accompagnato all’interno di una delle più grandi centrali della rete Open Fiber, nella sede romana, nella quale si concentra la maggior parte del traffico e da cui parte la rete di cavi che si lanciano in strada, diramandosi alle diverse parti della città. La fibra si raccoglie quindi negli armadietti stradali, dai quali a sua volta passa fino ai ripartitori dei palazzi. Questi rappresentano l’ultimo step che precede l’arrivo ai router delle singole case. “La fibra ottica viene definita ‘a prova di futuro’ – spiega Carpentieri – Questo perché i nostri segnali, una volta convertiti in luce, possono raggiungere velocità e prestazioni che altre tipologie di trasmissione dati non possono”. È importante infine ricordare che Open Fiber non vende i servizi direttamente al cittadino, ma è piuttosto un operatore infrastrutturale. Ciononostante, è molto facile attivare una connessione in fibra ottica ultraveloce. Basta consultare il sito ‘OpenFiber.it’ e seguire tutti i passaggi necessari affinché tutti possano navigare alla massima velocità.

