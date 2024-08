Il Nikkei è salito dopo il crollo di ieri che ha toccato il record negativo del 12,4%

Non si ferma la scia negativa per le Borse, scatenata dalle preoccupazioni per l’economia americana. L’indice Nikkei oggi però è rimbalzato fino al 10,7% dopo il crollo di ieri della Borsa di Tokyo che ha toccato il record negativo del 12,4%. L’indice è salito di 3.360,39 a 34.818,81 circa un’ora dopo l’inizio delle negoziazioni. Il Nikkei è ora vicino al livello di un anno fa. Il più grande guadagno percentuale di sempre dell’indice giapponese è stato del 14,2% nell’ottobre 2008.

Piazza Affari vira in negativo, Ftse Mib -0,60%

Dopo un avvio di giornata in rialzo, nel tentativo di ripresa del lunedì nero dei mercati finanziari, Piazza Affari vira in negativo con il Ftse Mib che perde lo 0,60% a 31.104,96 punti. In evidenza il titolo di Mps (+6,92%), dopo la pubblicazione dei conti del semestre e l’aggiornamento del Piano. Su il titolo di Nexi (+2,8%), Iveco Group (+1,57%)e Tim (+1,28%). In negativo invece FErrari (-2,94%), Brunello Cucinelli (-1,83%), Interpump Group (-1,5%) e Inwit (-1,47%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata