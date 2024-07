L'intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica: "Grandi opportunità anche nella cooperazione industriale e scientifica"

“L’Italia è il sesto partner commerciale della Repubblica Ceca con un fatturato annuo di quasi 18 miliardi di euro. Nella Repubblica Ceca operano circa 3mila aziende italiane. Tuttavia, il potenziale per un’ulteriore crescita delle reciproche relazioni economiche è considerevole, soprattutto nei settori dell’industria della difesa, dell’aviazione, dello spazio, dell’energia e dei trasporti”. Così l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, Jan Kohout, in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica.

“Vedo grandi opportunità anche nella cooperazione industriale e scientifica. Ciò è stato confermato anche dalla visita in Italia del Presidente Petr Pavel, nel novembre dello scorso anno, accompagnato da una numerosa delegazione imprenditoriale. La maggior parte delle aziende proveniva dai settori sopra menzionati – aggiunge – Per i potenziali acquirenti del mercato italiano è importante ricordare che l’Italia è composta da venti regioni molto diverse tra loro ed è caratterizzata da un gran numero di piccole e medie imprese industriali, spesso a conduzione familiare. È opportuno stabilire contatti personali, fare ricerche di mercato, soprattutto alle fiere, e trovare rappresentanti di vendita che abbiano un’ottima mappa del mercato”.

In Italia, continua l’ambasciatore Kohout, “operano già centinaia di aziende ceche che da tempo dimostrano la loro competitività e creatività prosperando in vari settori come l’automotive, locomotive ferroviarie, aerospaziale, energia verde, settore digitale, agricoltura e l’It. Le imprese ceche possono trovare lavoro sul mercato italiano nei settori smart city, sanità, cultura, infrastrutture e turismo, biotecnologie e nanotecnologie. Gli esportatori cechi hanno molto da offrire. Sono intelligenti, creativi, qualificati e dotati di una mentalità tecnica. Innovano le proprie tecnologie e riescono a resistere nella lotta alla concorrenza sui mercati esteri”.

L’ambasciata “cerca di aiutare il più possibile le imprese ceche a stabilire contatti, co-organizziamo missioni imprenditoriali, stabiliamo attivamente contatti con aziende italiane e associazioni imprenditoriali. Un’azienda che richiede consulenze in ufficio, in videoconferenza o telefonicamente è sempre la benvenuta – assicura – Ogni giorno la nostra Ambasciata elabora numerose richieste di aziende ceche e italiane. Oltre a sostenere il commercio, ci concentriamo anche sul sostegno alla cooperazione nella ricerca scientifica, dove vediamo un notevole potenziale per il futuro”.

