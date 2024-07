L'incentivo previsto dal Pnrr ha una dotazione finanziaria di 780 milioni di euro, di cui il 40% riservato al Sud

Al via da oggi primo luglio e fino al 31 luglio la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) per la riqualificazione e il potenziamento delle strutture ricettive turistiche come gli alberghi. La misura, comunica Invitalia sul suo sito web, è rivolta ad imprese alberghiere, agriturismi, strutture all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici). Sono finanziabili investimenti compresi tra 500.000 euro e 10 milioni di euro. Il 50% delle risorse stanziate (780 milioni di euro in totale) riguarderà gli investimenti green, il 40% è riservato al Sud. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. L’incentivo è previsto dal Pnrr e punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

