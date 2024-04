L'ex premier al Corriere della Sera: "Cinesi, indiani e americani stanno andando più forte di noi europei"

Enrico Letta ha presentato ai leader dell’Ue il rapporto sul futuro del mercato unico che gli è stato affidato nel giugno scorso dal Consiglio europeo. “L’urgenza di questo rapporto nasce dal fatto che tutti i dati dimostrano che cinesi e indiani da una parte e americani dall’altra stanno andando più forte di noi europei, soprattutto innovando di più”, ha detto l’ex premier e presidente dell’Istituto Jacques Delors al Corriere della Sera. “Il paragone con gli Stati Uniti non significa che dobbiamo diventare come loro, perché io sono assolutamente orgoglioso del modello europeo e del welfare europeo”. “Il mercato unico è la nostra vita di ogni giorno: da lui dipende la possibilità di studiare in un Paese europeo, la facilità di vendere i propri prodotti o la possibilità di trovare un lavoro in un altro Paese Ue, dipendono gli standard di sicurezza. È la forza della nostra economia, quindi renderlo meglio funzionante dà più opportunità ai singoli cittadini. Se è troppo frammentato tra i singoli Paesi, non siamo in grado di competere con cinesi e americani”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata