Su 132 membri presenti, 110 hanno votato a favore, i contrari sono stati 9 e 13 le schede bianche

Il Consiglio Generale di Confindustria, su proposta del Presidente designato Emanuele Orsini, ha approvato oggi la squadra di presidenza per il quadriennio 2024-2028 con l’84% delle preferenze. Su 132 membri presenti, 110 hanno votato a favore, i contrari sono stati 9 e 13 le schede bianche.

Orsini: “Giorno di festa, squadra ha avuto ottimo successo”

“Soddisfatto? Assolutamente sì, è una giornata fatemi dire di festa per Confindustria perché ovviamente la squadra ha avuto un ottimo successo in consiglio generale”. Così il presidente designato di Confindustria Emanuele Orsini parlando con i cronisti a viale dell’Astronomia dopo la riunione del Consiglio generale che ha votato la composizione della squadra e il programma. “Ho ascoltato 186 persone per la formazione della squadra in modo autonomo- racconta- siamo riusciti a costruire una squadra competente, ma soprattutto vicina al mondo associativo, che sappia lavorare insieme perché ne abbiamo bisogno. Questa sarà la priorità, e con le buone competenze saremo vicino alle nostre imprese per sviluppare il futuro della crescita del paese”.

“Ho cercato, come abbiamo dichiarato nella presentazione del programma, di usare tre parole chiave, cioè dialogo, unità, identità. Abbiamo cercato di ricomporre ovviamente tutte le anime in modo libero, cercando le competenze, e la cosa che ci siamo ripromessi è che valuteremo la realizzazione del programma ogni tre mesi, lo terremo sicuramente al centro per dare risposte ai nostri associati, perché quello che dobbiamo fare oggi è rispondere ed essere vicino alle nostre imprese”.Oggi inoltre “abbiamo annunciato il direttore generale, la cui nomina avverrà ovviamente dopo la mia del 23 maggio: sarà Maurizio Tarquini. Rringrazio Raffaele Langella che comunque sarà il nostro consigliere diplomatico perché ovviamente ha i nuovi suoi incarichi diplomatici. Gli facciamo ovviamente tanti auguri perché è una persona veramente di grande valore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata