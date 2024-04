Il ceo ha spiegato come un secondo costruttore di auto in Italia, in particolare cinese, non farebbe altro che erodere quote di mercato

L’incontro a Torino fra i sindacati e il Ceo di Stellantis Carlos Tavares sul futuro di Mirafiori è durato oltre due ore. A quanto appreso dai sindacati dopo il vertice, dal Ceo Tavares è stato spiegato come un secondo costruttore di auto in Italia, in particolare cinese, non farebbe altro che erodere quote di mercato a Stellantis, quindi in qualche modo, dal punto di vista occupazionale, renderebbe la situazione ancor più critica.

Fiom Torino: “Da Tavares nulla su nuovi modelli a Mirafiori”

“L’Ad Tavares nell’incontro di oggi a Torino non ha aggiunto nulla: cosa dirà alle istituzioni lo vedremo, ma al sindacato ha ribadito che Stellantis si sta impegnando per l’Italia, che gli investimenti li stanno facendo, come l’economia circolare, ma di nuovi modelli non è stato detto. Non e’ stato detto ‘a Mirafiori verrà assegnato questo nuovo modello…’. Confermano cose dette precedentemente, l’elettrificazione della Maserati, ma è una riproposizione di vecchi concetti”. Lo ha detto Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di Torino, dopo l’incontro a Torino dei sindacati con l’AD di Stellantis Carlos Tavares.

Tavares: “Passo dopo passo realizziamo piano 2030, noi pragmatici”

“Passo dopo passo” Stellantis “sta realizzando il piano al 2030. Siamo un’azienda pragmatica che porta soluzioni. La nostra missione è molto chiara: vogliamo fornire mobilità sicura sostenibile e accessibile”. Lo ha detto il Ceo di Stellantis Carlos Tavares, alla inaugurazione a Torino del nuovo eDCT Assembly Plant, all’interno del progetto Mirafiori Automotive Park 2030.

