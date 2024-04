L'ad del Gruppo 24 Ore: "Prosegue percorso di internazionalizzazione"

“Il ruolo internazionale del Festival dell’Economia di Trento è crescente. Già l’anno scorso avevamo fatto una tappa di avvicinamento ‘Road to Trento’ che era passata per Lugano, Abu Dhabi, San Francisco. Quest’anno a maggior ragione, in linea con il nostro piano industriale, il livello di internazionalizzazione è aumentato non soltanto per gli speaker e gli spettatori che vengono da tutto il mondo, ma anche per i temi trattati e infine il nuovo ‘Road to Trento’ di quest’anno: siamo stati a Nuova Delhi, definita dal FMI la locomotiva dell’economia mondiale, poi anche a Berlino e Londra. Prosegue il percorso di internazionalizzazione di questo grandissimo evento”. Lo ha detto Mirja Cartia d’Asero, ad del Gruppo 24 ORE, a margine della presentazione a Milano della 19esima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

