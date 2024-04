"Serve capire quali sono i driver per essere competitivi a tutti i livelli", ha aggiunto

“Dobbiamo cercare una visione sul futuro in un momento di fortissima discontinuità. Imprenditori e operatori, anche delle istituzioni, della politica, hanno bisogno di capire quali sono i driver per essere competitivi a tutti i livelli come Italia e Europa”. Così il presidente del Gruppo 24 ORE, Edoardo Garrone, a margine della presentazione a Milano della 19esima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

“Le situazioni geopolitiche, gli effetti sull’economia cambiano gli scenari velocemente, gli scenari instabili rischiano di fermare gli investimenti quindi dobbiamo uscire dal Festival con le idee più chiare per il nostro futuro, ma soprattutto per quello che riguarda i giovani. Infatti il Festival dell’Economia di Trento vuole essere il festival del Paese e lo è perché dà la possibilità a tutti di capire e approfondire questi temi che sono fondamentali per il nostro futuro”, ha aggiunto Garrone.

