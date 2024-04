L'uomo, nipote del fondatore Battista, aveva 65 anni

“È con grande dolore che annunciamo la scomparsa del nostro Presidente Paolo Pininfarina, che ci ha lasciato oggi a Torino all’età di 65 anni. Fino ai suoi ultimi istanti è stato circondato dai suoi cari, tra cui la moglie Ilaria, i figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia, la madre Giorgia Gianolio”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook dell’azienda fondata 94 anni fa.

“L’eredità di Paolo Pininfarina va ben oltre i suoi legami familiari: è stato una forza trainante dell’azienda fondata da suo nonno Battista nel 1930. In qualità di Presidente dal 2008, la dedizione, l’entusiasmo e l’energia di Paolo hanno spinto la Pininfarina verso nuovi ambiti di eccellenza del design – continua – La sua leadership ha guidato l’azienda attraverso un processo di diversificazione negli anni ’80, espandendo la sua influenza al di là del design automobilistico per diventare un punto di riferimento in vari campi del design”.

“Oggi piangiamo la perdita di un leader visionario, ma celebriamo anche l’impatto duraturo della vita e del lavoro di Paolo Pininfarina. Il suo spirito continuerà a ispirarci nel portare avanti la sua eredità di innovazione ed eccellenza. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono rivolti alla famiglia Pininfarina in questo momento difficile”, termina la nota.

