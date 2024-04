Elon Musk al secondo posto davanti a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg

Forbes ha pubblicato la sua lista annuale delle persone più ricche del mondo. In cima alla classifica si conferma Bernard Arnault con 233 miliardi di dollari. L’imprenditore francese detiene un impero di 75 marchi di moda e cosmetici, tra cui Louis Vuitton e Sephora, sotto l’egida LVMH. Alle sue spalle si piazzano Elon Musk, il Ceo di Tesla e SpaceX (195 miliardi di dollari), e Jeff Bezos fondatore di Amazon (194 miliardi di dollari). Al quarto e quinto posto Mark Zuckerberg, con un patrimonio netto di 177 miliardi di dollari, e Larry Ellison, il fondatore del gigante del software Oracle.

La rivista ha individuato 2.781 miliardari in tutto il mondo – cifra mai raggiunta prima. I miliardari sono 141 in più rispetto al 2023 e 26 in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2021. Da segnalare l’ingresso nella classifica dell’artista americana Taylor Swift (1.1 miliardi di dollari). Gli Stati Uniti sono, ancora una volta, il Paese con il maggior numero di cittadini miliardari (813) per un valore complessivo di 5.700 miliardi di dollari.

I miliardari italiani

In casa Italia si segnala la performance del 53enne Andrea Pignataro, ex trader di Salomon Brothers e fondatore di Ion Group. Pignataro ha un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari ed è la seconda persona più ricca d’Italia, dopo Giovanni Ferrero che vanta una ricchezza pari a 43,8 miliardi. Al terzo posto c’è lo stilista Giorgio Armani con 11,3 miliardi di dollari.

A seguire medaglia di legno per Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, con 9,2 miliardi. Al quinto gradino c’è Piero Ferrari (8,6 miliardi), che possiede circa il 10% della casa automobilistica fondata dal padre, Enzo. In sesta posizione, con 7,6 miliardi, c’è la donna più ricca d’Italia, Massimiliana Landini Aleotti, che assieme ai figli ha ereditato l’azienda farmaceutica Menarini dal marito, Alberto Aleotti. Alle sue spalle Sergio Stevanato (7 miliardi), presidente di Stevanato Group. All’ottavo posto, a pari merito, ci sono i coniugi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada con 5,6 miliardi. A chiudere la top ten ci sono i fratelli Gianfelice e Mario Rocca, eredi della multinazionale Techint.

