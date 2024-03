"Siamo fiduciosi e ambiziosi per il futuro", ha aggiunto il ceo della società

“Siamo già al lavoro per preparare il nuovo piano strategico“, che sarà presentato a inizio 2025. Lo ha dichiarato il Ceo di Gruppo Generali Philippe Donnet, in conferenza stampa sui conti al 31 dicembre del 2023, rispondendo ai cronisti. “Siamo fiduciosi e ambiziosi per il futuro”, ha aggiunto Donnet. L’ottima performance di Generali nel 2023, supportata da risultato operativo e utile record con il contributo positivo di tutti i segmenti, dimostra l’efficace esecuzione della nostra strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata