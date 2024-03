L'utile balza a 1,673 miliardi (+112%)

Lufthansa ha chiuso il 2023 riportando 35,42 miliardi di euro di ricavi, in aumento del 15% rispetto ai 30,9 miliardi del 2022. Lo riferisce il gruppo in una nota, indicando di aver “generato il terzo miglior risultato finanziario della sua storia grazie alla continua elevata domanda di viaggi aerei e a un altro risultato record di Lufthansa Technik”. L’utile operativo, misurato come Ebit rettificato, è salito a 2,7 miliardi di euro (anno precedente: 1,5 miliardi di euro). Il margine Ebit rettificato è migliorato di conseguenza, raggiungendo il 7,6% (anno precedente: 4,9%).

L’azienda ha più che raddoppiato l’utile netto a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 112% rispetto ai 790 milioni dell’anno precedente. Il rendimento del capitale investito (ROCE rettificato) è aumentato di 5,5 punti percentuali, raggiungendo il 13,1% (anno precedente: 7,6%).

Il ROCE rettificato ha quindi superato il valore target del 10% fissato per il 2024 con un anno di anticipo.Per la prima volta dalla pandemia, “gli azionisti torneranno a partecipare direttamente ai solidi utili dell’azienda”, si legge nella nota. Il Consiglio esecutivo e il Consiglio di sorveglianza proporranno un dividendo di 0,30 euro per azione per l’esercizio finanziario 2023 all’Assemblea generale annuale del 7 maggio 2024. Ciò corrisponde a un rendimento da dividendo di circa il 4% rispetto al prezzo dell’azione di fine anno. Il pagamento proposto segue la politica dei dividendi del Gruppo Lufthansa, che prevede la distribuzione agli azionisti di una percentuale compresa tra il 20 e il 40% degli utili del Gruppo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata