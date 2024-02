Sono i punti principali della piattaforma presentata da Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici in scadenza a giugno

Un aumento di 280 euro nel triennio 2024-2027, una riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore settimanali. E ancora, un aumento dell’importo dei flexible benefits e un’integrazione del congedo parentale al 100%. Sono i punti principali della piattaforma presentata da Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del ccnl Federmeccanica-Assistal firmato nel 2021 e ora in scadenza il 30 giugno 2024. Un contratto che – sottolineano i metalmeccanici – riguarda, dati Inps alla mano, più di 1,5 milioni di lavoratori e di lavoratrici in 30 mila aziende, che nel 2022 hanno prodotto 18% del Pil italiano, rappresentano il 6,2% dell’occupazione e il 45% delle esportazioni del Paese; se si fa riferimento al solo settore manifatturiero, la metalmeccanica rappresenta quasi il 50% del valore aggiunto e il 44% dell’occupazione industriale.

