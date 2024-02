Il bonus era previsto già dal 1 gennaio ma non è nelle buste paga del primo mese dell'anno. Chi ne ha diritto però lo riceverà retroattivamente

L’Inps ha emanato la circolare che rende operativo il bonus mamme, previsto dalla legge di Bilancio, che in via sperimentale per il 2024 prevede l’esonero contributivo fino a 3mila euro per le lavoratrici madri di due figli fino al decimo anno del più piccolo. Dopo un approfondimento sulla gestione del trattamento dei dati ai fini della privacy e un confronto con il Ministero del Lavoro, l’istituto ha lavorato per la sburocratizzazione delle procedure: per agevolare l’accesso alla misura, si legge nella circolare, le lavoratrici assunte a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli. Con la comunicazione dei dati dal datore di lavoro all’INPS e i successivi controlli scatterà l’erogazione del bonus. La lavoratrice può anche comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli.

Il bonus era previsto già dal 1 gennaio ma le lavoratrici non hanno ricevuto in busta paga l’importo relativo, che arriva a un massimo di 250 euro al mese: in ogni caso chi ne aveva diritto già dal primo mese dell’anno recupererà l’importo dovuto.

