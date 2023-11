La presidente della Commissione europea: "Con investimenti e riforme intelligenti oggi, possiamo costruire l'economia più forte e dinamica di domani"

“So che l’Italia si sta impegnando per migliorare la propria competitività. Molte riforme sono in cantiere. Insieme, usiamo i fondi del ‘NextGenerationEU’ con saggezza. Con investimenti e riforme intelligenti oggi, possiamo costruire l’economia più forte e dinamica di domani. L’Europa sostiene l’Italia in questo percorso“. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio all’evento ‘La Semplificazione normativa tra presente e futuro. Le sfide dell’intelligenza artificiale e gli effetti sulla crescita del Paese’, in corso a Palazzo Wedekind a Roma.

