Più di mille incontri per l'Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione

Ben 64 aziende e oltre 150 investitori italiani ed esteri presenti e più di mille incontri in due giorni. Sono alcuni dei numeri della quinta edizione della ‘Mid & Small in Milan’, l’Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione, in presenza a Palazzo Mezzanotte. L’evento è stato organizzato a Milano nelle giornate del 29 e 30 novembre da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in collaborazione con Barabino & Partners. Anche quest’anno la Conference è stata un’occasione privilegiata per le società italiane quotate di media capitalizzazione, che rappresentano investment case dei principali comparti industriali nazionali. Presenti inoltre 18 analisti, rappresentanti di 6 case.

Le 64 aziende quotate di questa edizione sono in crescita rispetto alle 45 presenti all’edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro circa. Numeri che “testimoniano la necessità delle aziende di presentarsi al mercato, valorizzando la propria storia di successo, gli ultimi risultati e le strategie di sviluppo futuro a un’ampia platea di investitori. La nostra forza è creare un circolo virtuoso fra società e investitori”, spiega Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR. “Nei momenti difficili va aumentato lo sforzo di comunicazione, naturalmente comunicando nella maniera giusta”, sottolinea Stefania Bassi, partner di Barabino & Partners, Head of Investor Relations.

