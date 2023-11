La premier: "Lavoro in itinere, posizioni Italia ragionevoli"

Sulla riforma del Patto di stabilità, “abbiamo anche cercato varie ipotesi di soluzione che per noi fossero ragionevoli con gli impegni che abbiamo. Bisogna vedere in queste alleanze variabili alla fine come saranno le cose. Noi stiamo cercando una soluzione che però sia sostenibile, perché sarebbe folle da parte nostra dire che ci va bene una soluzione che però non è sostenibile”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine della sua visita di Stato a Zagabria.

Sulle nuove regole europee sul Patto di stabilità “non c’è una sola attuale proposta, ci sono diverse attuali proposte e un lavoro in itinere. Ma se io devo impegnarmi a rispettare un patto che so che non sono in grado di rispettare, il problema me lo dovrò porre. Perché non sono in grado di rispettare un patto che non ho votato. Ma non credo che arriveremo lì, io penso che tutti si rendano conto che le posizioni che sta portando avanti l’Italia sono più che sensate, per molti Paesi. Abbiamo anche cercato varie ipotesi di soluzione che però per noi fossero ragionevoli con gli impegni che abbiamo”, ha aggiunto Meloni.

