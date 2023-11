Cala invece dello 0,3% il reddito delle famiglie

Il reddito reale procapite delle famiglie italiane è diminuito dello 0,3% nel secondo trimestre del 2023 dopo essere aumentato del 3% nel primo trimestre, mentre il Pil reale procapite è diminuito dello 0,3% dopo un aumento dello 0,7% nel primo trimestre. Lo afferma l’Ocse in una nota, indicando che il reddito reale procapite delle famiglie nell’area Ocse è aumentato per il quarto trimestre consecutivo, con un incremento dello 0,5% nel secondo trimestre del 2023, mentre il Pil reale procapite è cresciuto dello 0,4%, segnalando che “nonostante l’aumento complessivo del reddito reale delle famiglie pro capite, il quadro non è omogeneo nei vari Paesi dell’Ocse”.

Pil, in area Ocse +0,4% pro capite area in II trimestre

Il reddito reale procapite delle famiglie nell’area Ocse è aumentato per il quarto trimestre consecutivo, con un incremento dello 0,5% nel secondo trimestre del 2023, mentre il Pil reale procapite è cresciuto dello 0,4%. Tuttavia, il ritmo di crescita del reddito familiare reale pro capite è rallentato nel secondo trimestre del 2023 rispetto al primo, quando si era registrato un aumento dell’1,4%. Lo rileva l’Organizzazione in una nota. Nonostante l’aumento complessivo del reddito reale delle famiglie pro capite, il quadro non è omogeneo nei vari Paesi dell’Ocse. Dei 21 Paesi per i quali sono disponibili i dati, 11 hanno registrato un aumento nel T2 2023, mentre dieci hanno registrato un calo. Tra le economie del G7, il reddito familiare reale pro capite è aumentato in tutti i Paesi per i quali sono disponibili i dati, ad eccezione dell’Italia, dove è diminuito dello 0,3%

