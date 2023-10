Il presidente dell'Eurogruppo Donohoe: "Il nostro lavoro continua"

All’Eurosummit in formato inclusivo (27 leader con i presidenti di Eurogrugruppo e Bce), l’Italia non è stata menzionata per la mancata ratifica del Mes anche se il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, ha detto ai leader che “il lavoro sul Mes continua”. Lo si apprende da una fonte qualificata Ue, secondo cui né i leader, né la premier Meloni sono intervenuti sulla questione.

“Continuerò a sostenere la ratifica del trattato Mes. Questo trattato è un elemento davvero importante e in particolare garantirà che il Meccanismo Europeo di Stabilità, che è il nostro strumento di gestione delle crisi, abbia accesso a molte altre decine di miliardi di euro in futuro se ci sarà bisogno” aveva detto , al suo arrivo al vertice Ue ed Eurosummit a Bruxelles Donohoe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata