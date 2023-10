Il presidente dell'Eurogruppo: "So che è stato oggetto di molti dibattiti all'interno del Parlamento"

“Continuerò a sostenere la ratifica del trattato Mes. Questo trattato è un elemento davvero importante e in particolare garantirà che il Meccanismo Europeo di Stabilità, che è il nostro strumento di gestione delle crisi, abbia accesso a molte altre decine di miliardi di euro in futuro se ci sarà bisogno. È nell’interesse di tutti noi che il trattato Mes venga ratificato e continuerò a lavorare a stretto contatto con il ministro Giorgetti riguardo a ciò”. Lo ha affermato presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, al suo arrivo al vertice Ue ed Eurosummit a Bruxelles.”Continuo ad apprezzare che questo sia un tema molto delicato nella politica italiana. So che è stato oggetto di molti dibattiti all’interno del Parlamento. So che questa è una questione importante per il Parlamento italiano e rispetto questa base, ma anche la priorità che affronteremo tutti in quanto se i trattati non sono ratificati da tutti nessun paese potrà accedervi in futuro se siamo in una situazione di crisi”, ha sottolineato.

