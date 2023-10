Stefano Barrese: "Il nostro impegno è accompagnare le imprese non solo nella dimensione internazionale"

Intesa Sanpaolo e Michele Antinori insieme per la promozione del Made in Italy nel mondo. A margine dell’evento “Accompagnare la crescita all’estero delle eccellenze italiane. L’esempio di Marchesi Antinori”, ha parlato Stefano Barrese, responsabile della divisione “banca dei territori” di Intesa Sanpaolo. “Il nostro impegno è accompagnare le imprese non solo nella dimensione internazionale, come è stato per la Marchesi Antinori, che ha acquisito una azienda californiana importante, ma anche accompagnando le nostre imprese attraverso la nostra presenza internazionale – ha detto Barrese – Noi siamo presenti in molti paesi e questo ci consente di poter organizzare una serie di corridoi che danno spazio alle nostre aziende di trovare partner commerciali in questi paesi e dando loro supporto anche dal punto di vista dell’advisory che richiede un supporto legale piuttosto che fiscale. Questo è un elemento significativo per il nostro paese dove naturalmente a fronte di una dimensione interna che è importante ma non capace di supportare in maniera significativa la crescita del Paese la componente internazionale rappresenta l’elemento sempre più importante per orientare le nostre imprese”.

