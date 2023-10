Ha ricevuto il riconoscimento "per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile"

Claudia Goldin, professoressa all’Università di Harvard, ha vinto il premio Nobel per l’Economia 2023. La studiosa, nata a New York nel 1946, ha ricevuto questo riconoscimento “per aver migliorato la comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile”.

“Il mio studio riguarda i cambiamenti a lungo termine della forza lavoro e in particolare l’aumento delle donne nella forza lavoro. Le donne oggi sono molto più istruite degli uomini, si laureano a tassi molto più alti, al liceo se la cavano meglio. Allora perché ci sono queste differenze? Queste differenze, che in parte si riscontrano nel mondo del lavoro, sono in realtà il riflesso di ciò che accade nelle case degli individui”, ha detto Goldin. “Bisogna creare una maggiore equità di coppia che porta anche a una maggiore uguaglianza di genere”.

