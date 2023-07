Le due aziende riconducibili all'influencer sono Fenice srl e TBS Crew srl, si indaga per pratica commerciale scorretta

Sono state svolte ispezioni del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza sotto il coordinamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nelle sedi delle società di Fenice srl e TBS Crew srl riconducibili a Chiara Ferragni. L’Antitrust ha esteso alle aziende dell’imprenditrice e influencer il procedimento già avviato nei confronti della Balocco spa Industria Dolciaria per pratica commerciale scorretta in relazione all’iniziativa denominata ‘Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino’.

L’istruttoria, partita lo scorso 14 giugno, ha acceso un faro sull’iniziativa benefica di Balocco e ‘targata’ Ferragni perché avrebbe potuto indurre i consumatori in errore facendo pensare che l’acquisto di un pandoro avrebbe contribuito alla donazione per l’acquisto di un nuovo macchinario all’ospedale torinese. In realtà era già stata prevista, e versata, da parte del colosso dolciario una cifra fissa in favore dell’ospedale mesi prima del lancio pubblicitario dell’iniziativa e indipendentemente dalla vendita del prodotto e delle quantità.

