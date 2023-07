È arrivato l'ok dell'Ivass all'aumento della quota da parte della holding della famiglia Del Vecchio

Il titolo Generali è in forte rialzo alla Borsa di Milano, segnando un +4,97% dopo la prima ora di contrattazioni. Alla base del rally l’ok di Ivass – l’autorità di vigilanza del settore delle assicurazioni – a Delfin, la holding finanziaria della famiglia Del Vecchio, nel detenere una quota superiore al 10% del capitale del Leone di Trieste. Delfin aveva già ‘involontariamente’ superato la quota del 10% in seguito al programma di buy-back di Generali in attuazione della delibera assembleare del 29 aprile 2022, e aveva chiesto all’Ivass lo scorso 17 aprile di mantenere la quota azionaria raggiunta.

Fonti: “Delfin si pone come azionista storico e di lungo periodo”

La holding finanziaria Delfin si pone come azionista storico e di lungo periodo di Generali. Lo si apprende da fonti finanziarie vicine al dossier.

