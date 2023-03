Milano, 14 mar. (LaPresse) – Generali registra nel 2022 un utile netto in crescita a 2.912 milioni di euro (+2,3%). Il Leone di Trieste raggiunge il miglior risultato operativo di sempre, con premi e utile netto in ulteriore crescita: il risultato operativo record è a 6,5 miliardi di euro (+11,2%). Così Generali in una nota sui conti.

