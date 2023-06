Frenata rispetto al 6,1% di maggio. Stabile il tasso di disoccupazione al 6,5%

L’inflazione dell’area dell’euro si attesta al 5,5% a giugno su base annua, in calo rispetto al 6,1% di maggio. Lo rileva in una stima flash Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Se si considerano le principali componenti dell’inflazione dell’area dell’euro, si prevede che a giugno il tasso annuo più elevato sarà quello dei prodotti alimentari, alcolici e tabacco (11,7%, rispetto al 12,5% di maggio), seguito dai beni industriali non energetici (5,5%, rispetto al 5,8% di maggio), dai servizi (5,4%, rispetto al 5,0% di maggio) e dall’energia (-5,6%, rispetto al -1,8% di maggio).

Disoccupazione stabile al 6,5% a maggio

Eurostat riferisce anche che a maggio il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell’area dell’euro è stato del 6,5%, stabile rispetto ad aprile 2023 e in calo rispetto al 6,7% di maggio 2022. Per quanto riguarda l’intera Unione Europea, il tasso è stato del 5,9% a maggio 2023, in calo rispetto al 6,0% di aprile 2023 e al 6,1% di maggio 2022. Eurostat stima che 12,937 milioni di persone nell’UE, di cui 11,014 milioni nell’area dell’euro, fossero disoccupate a maggio 2023. Rispetto ad aprile 2023, la disoccupazione è diminuita di 75 mila unità nell’UE e di 57 mila nell’area dell’euro. Rispetto a maggio 2022, la disoccupazione è diminuita di 257 mila unità nell’UE e di 227 mila nell’area dell’euro.

