Conclusione positiva dell'offerta pubblica iniziale

Gli yacht di lusso di Ferretti a un passo da Piazza Affari. Il Gruppo annuncia la conclusione positiva dell’offerta pubblica iniziale per la quotazione sulla Borsa di Milano. Il prezzo di offerta è stato fissato a 3 euro per azione, mentre i proventi lordi ammontano a circa 265 milioni di euro. Al momento dello sbarco in Borsa, che avverrà il 27 giugno, la capitalizzazione di mercato della società sarà pari a circa 1 miliardo di euro. Due gli ‘anchor investor’, Danilo Iervolino e Karel Komarek, che hanno sottoscritto complessivamente il 35,4% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 10% del capitale sociale. In particolare, Iervolino, già patron della Salernitana ed editore di BFC Media e L’Espresso, dopo il fondo cinese Weichai Power, diventerà il secondo socio in assoluto salendo oltre il 5% del capitale di tutta l’azienda e il primo azionista italiano: “E’ un modo di dire che noi crediamo nel Made in Italy”, afferma a LaPresse l’imprenditore campano, che nell’operazione è stato affiancato da Unicredit.

