Gli yacht di lusso di Ferretti a un passo da Piazza Affari. Il Gruppo, attualmente quotato alla Borsa di Hong Kong, annuncia la conclusione positiva dell’Ipo per la quotazione sulla Borsa di Milano. Il prezzo di offerta è stato fissato a 3 euro per azione, mentre i proventi lordi ammontano a circa 265 milioni di euro. Al momento dello sbarco in Borsa, che avverrà il 27 giugno, la capitalizzazione di mercato della società sarà pari a circa 1 miliardo di euro.

L’offerta “ha suscitato – fa sapere la società – un ampio interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani e internazionali (con circa 70 linee allocate), che si tradurrà in un ampliamento e rafforzamento dell’azionariato istituzionale della società”. Due gli ‘anchor investor’, Danilo Iervolino e Karel Komarek, che hanno sottoscritto complessivamente il 35,4% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 10% del capitale sociale della società. In particolare, Iervolino, già patron della Salernitana ed editore di BFC Media e L’Espresso, dopo il fondo cinese Weichai Power, diventerà il secondo socio in assoluto salendo oltre il 5% del capitale di tutta l’azienda e il primo azionista italiano: “Mi piace l’idea che la quotazione in Italia coincida di fatto con un anchor italiano. Non è solo campanilismo né una narrativa sterile ma è un modo di dire che noi crediamo nel Made in Italy”, afferma a LaPresse l’imprenditore campano, che nell’operazione è stato affiancato da Unicredit. “Sono orgoglioso e felice di partecipare come anchor investor al progetto Ferretti. Il gruppo ha i marchi più prestigiosi del mondo della nautica – Riva, Pershing e Itama -, fiori all’occhiello del made in Italy. L’idea è che c’è una grandissima opportunità di crescita dell’azienda, dei marchi, dell’estensione della possibilità dei servizi, di andare in mercati importanti ancora da esplorare, come quello asiatico, e tutto questo con un management straordinario”, aggiunge.

I dettagli dell’operazione

Nel dettaglio, l’operazione consiste in 88.454.818 azioni, offerte in vendita da Ferretti International Holding Spa, circa il 26,1% del capitale sociale. Tuttavia, la holding ha concesso a UniCredit, in qualità di stabilization manager, un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori 8.845.482 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% del numero massimo delle azioni in offerta. Quindi, nell’ipotesi di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta salirebbero a 97.300.300 pezzi, pari a circa il 28,7% del capitale sociale.

