Nei prime cinque mesi del 2023, i rialzi sono stati a due cifre nella maggior parte dei mercati, compresi i quattro maggiori

Balzo del mercato dell’Auto in Europa. A maggio le immatricolazioni delle nuove vetture sfiorano quota 1 milione di unità (938.950) in crescita del 18,5% rispetto all’anno precedente. Stando ai dati dell’Acea, l’Associazione europea dei costruttori di Auto, si tratta del decimo mese di crescita con l’Italia in cima ai quattro maggiori mercati Ue (+23,1%), seguita da Germania (+19,2%) e Francia (+14,8%). “La ripresa del mercato dell’area – osserva il centro studi Promotor – è dovuta essenzialmente al parziale superamento delle difficoltà di produzione dovute a problemi legati alla disponibilità di componenti essenziali che, in un momento particolarmente critico, aveva determinato lunghi tempi di attesa per la consegna di autovetture”.

Si fanno largo le elettriche con un boom del 70% di nuove immatricolazioni a 129.847 unità e una quota di mercato in sostanziale aumento dal 9,6% al 13,8%. La maggior parte dei mercati Ue registra aumenti a doppia e tripla cifra: Paesi Bassi (+118,4%), Svezia (+82,6%), Francia (+48,7%) e Germania (+46,6%), mentre l’Italia rimane a +38,2%. Mantengono lo slancio le ibride che si rivelano la seconda scelta più popolare per gli acquirenti di Auto nuove, rappresentando quasi un quarto del mercato (dal 23,2% di maggio 2022). Le vendite, trainate dalla crescita a due cifre in Germania (+54,5%), Italia (+27,2%), Francia (+22,1%) e Spagna (+10,3%), sono aumentate del 27,6% per raggiungere le 234.380 unità.

Fra le alimentazioni tradizionali, prosegue la crescita delle vendite di Auto a benzina (+12,6% a 342.806 unità) che detengono ancora la quota maggiore pari al 36,5%. Spicca l’Italia con +23,9%, Francia +18,3% e Germania +17,6%. Al contrario il mercato della vetture diesel è diminuito del 2,9%, nonostante i buoni risultati in due dei maggiori mercati del blocco: Italia (+24,3%) e Germania (+3,6%).In calo dello 0,2% rispetto al 2022 con 170.296 nuove Auto le immatricolazioni del gruppo Stellantis. Il dato però è in salita del 7,2% prendendo in esame i 5 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo 2022.Da gennaio a maggio, il mercato è cresciuto del 18%, a 4,4 milioni di unità, ma rispetto allo stesso periodo del 2019, quando sono state immatricolate 5,7 milioni di Auto, le vendite sono ancora inferiori del 23%. Nei cinque mesi, i rialzi sono stati a due cifre nella maggior parte dei mercati, compresi i quattro maggiori: Spagna (+26,9%), Italia (+26,1%), Francia (+16,3%) e Germania (+10,2%).

