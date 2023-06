Pacchetto di proposte depositato in commissione Finanze alla Camera, Flat tax messa in stand by

È stato depositato in commissione Finanze alla Camera un pacchetto di 11 emendamenti, 6 del governo e 5 dei relatori, alla delega fiscale. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato domani alle 12. Tra le proposte governative, a quanto si apprende, c’è quella di un’aliquota agevolata su premi di produttività oltre una determinata soglia, sugli straordinari e le tredicesime mensilità.

Leo: “Senza coperture revisione tasse non si può fare”

“Senza coperture tutta la parte relativa alla rivisitazione delle imposte non si può fare. Comunque cercheremo di trovarle. Poi c’è una parte come il cambi- verso, le norme sull’accertamento, per cui le coperture non servono”. Così il viceministro dell’Economia Maurizio Leo a margine della presentazione del rapporto sulla politica di bilancio dell’Upb.

Upb: “No a stime lotta a evasione per copertura riforma”

“Per quanto riguarda la possibilità di una riduzione della pressione fiscale, il DEF fa riferimento, tra le possibili coperture, a una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuenti. Interventi volti ad aumentare il rispetto degli adempimenti fiscali sono importanti ai fini della lotta all’evasione fiscale, ma i loro effetti finanziari sono di incerta quantificazione ex ante. Per un principio di prudenza, sarebbe quindi auspicabile non utilizzarli ai fini della copertura di interventi di tipo strutturale”. È quanto si legge nel rapporto Upb sulla politica di Bilancio.

