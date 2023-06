Le dichiarazioni in occasione dell'Italy Capital Markets Forum di Bloomberg a Milano

Il sostegno alle piccole e medie imprese per una loro quotazione sui listini azionari “è uno degli elementi sui quali stiamo lavorando insieme al governo, per avere incentivazioni fiscali che portino le piccole e medie aziende ad avvicinarsi alla borsa”. A dirlo è Fabrizio Testa, ad di Borsa Italiana, intervenuto oggi all’Italy Capital Markets Forum di Bloomberg, a Milano. “La borsa dà loro una possibilità di avere un’alternativa al credito bancario, e con l’entrata in borsa oltre all’equity si libera anche capitale, attraverso emissioni obbligazionarie”, prosegue Testa che aggiunge: “Voglio porre l’attenzione sul fatto che questa amministrazione sta prendendo molto a cuore i temi più scottanti per i vari stakeholders, cioè la semplificazione, e far sì che gli investitori vengano e rimangano in Italia. Non da ultimo sta facendo sì che si crei un ambiente per cui anche le piccole e medie imprese riescono a entrare in borsa e a rimanere”.

