Il calo in Italia nell'ultimo trimestre del 2022 è stato del 3,5%, a pesare l'impennata dei prezzi dell'energia

Il reddito reale delle famiglie è cresciuto dello 0,6% nella zona Ocse nel quarto trimestre del 2022, superando la crescita del Pil reale per abitante dello 0,1%. Lo riporta una nota. Nonostante una crescita moderata nel terzo e quarto trimestre, su base annua il reddito reale delle famiglie del 2022 è diminuito del 3,8% nell’Ocse. Si tratta, viene precisato, del calo maggiore a livello annuale dall’inizio della serie. In particolare, il reddito reale delle famiglie è diminuito del 3,5% in Italia “poiché l’impennata dei prezzi dell’energia nel quarto trimestre del 2022 ha portato a un’inflazione elevata”, incidendo sul reddito delle famiglie.

I dati sul reddito famigliare, precisa l’Ocse, variano ampiamente tra i Paesi dell’Organizzazione. Dei 21 paesi per i quali sono disponibili dati, otto hanno registrato un aumento del reddito familiare reale, mentre gli altri 13 hanno registrato un calo. Tra le economie del G7 per le quali sono disponibili dati, il Regno Unito ha registrato il maggiore aumento del reddito familiare reale nel quarto trimestre del 2022 (1,2%), “trainato dalla crescita salariale e dal sostegno del governo al consumo energetico delle famiglie”. Anche Canada, Francia e Stati Uniti hanno registrato incrementi del reddito familiare reale, superiori all’andamento del Pil pro capite, che è cresciuto dello 0,5% negli Stati Uniti e si è contratto in Canada e Francia. Nel 2022 nel suo complesso, il reddito familiare reale è diminuito del 3,9% nelle economie del G7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata