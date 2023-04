Previsti piani strutturali di bilancio nazionali di quattro anni concordati con la Commissione, e traiettorie di spesa più lunghe per chi effettua investimenti. Gentiloni: "Inizia nuovo capitolo di governance"

La Commissione Europea ha presentato la proposta di riforma del Patto di Stabilità, volta a cercare un compromesso tra la necessità di abbandonare la politica dell’austerity, espressa dai paesi più indebitati tra cui l’Italia e la spinta verso precisi meccanismi di controllo chiesta dalla Germania e dai paesi cosiddetti ‘frugali’.

Gli elementi centrali delle proposte sono: titolarità nazionale più forte con piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine che riuniscono le politiche fiscali, di riforma e di investimento di ciascuno Stato membro, all’interno di un quadro comune dell’Ue. Queste riforme e questi investimenti dovrebbero contribuire a costruire l’economia verde, digitale e resiliente del futuro e rendere l’Ue più competitiva. Regole più semplici e trasparenti, con percorsi di risanamento fiscale formulati in termini di obiettivi pluriennali di spesa che assicurino la riduzione del debito pubblico e il mantenimento dei deficit al di sotto del 3% del PIL. Percorsi di aggiustamento fiscale più graduali se accompagnati da riforme e investimenti credibili. Impegni che promuovano una crescita sostenibile e inclusiva in linea con le priorità dell’Ue.

L’obiettivo è chiudere entro fine anno. “Un rapido accordo sulla revisione delle norme di bilancio dell’Ue e di altri elementi del quadro di governance economica è una priorità urgente nell’attuale congiuntura critica per l’economia dell’Ue”, scrive infatti la Commissione Europea in una nota. Il Consiglio ha chiesto che i lavori legislativi si concludano nel 2023. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a concordare quanto prima le proposte legislative presentate oggi per consentire una risposta rapida e adeguata alle sfide attuali.

Aggiustamento di bilancio minimo allo 0,5% annuale

All’interno della proposta si legge che i valori di riferimento del 3% e del 60% del PIL per il disavanzo e il debito rimarranno invariati. Il rapporto tra debito pubblico e Pil dovrà essere inferiore alla fine del periodo di piano rispetto all’inizio di tale periodo; e dovrà essere attuato un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del Pil all’anno come parametro di riferimento fintanto che il disavanzo rimane al di sopra del 3% del Pil. Inoltre, gli Stati membri che beneficiano di un periodo di aggiustamento di bilancio esteso dovranno realizzare la maggior parte dell’aggiustamento durante i primi quattro anni coperti dal piano.

Traiettoria sulla spesa per gli Stati con disavanzo oltre il 3%

Per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60% del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3% del PIL, la Commissione emetterà traiettorie tecniche per il percorso della spesa netta. Queste traiettorie tecniche e informazioni tecniche guideranno gli Stati membri nella progettazione degli obiettivi di spesa pluriennali che inseriranno nei propri piani. Tale traiettoria tecnica riguarderà il periodo minimo di adeguamento di quattro anni del Piano strutturale di bilancio nazionale a medio termine, e la sua possibile proroga per un massimo di tre anni. Il suo scopo è fornire orientamenti agli Stati membri quando progettano il loro percorso di spesa netta che sarà incluso nel loro piano strutturale di bilancio a medio termine.

La traiettoria tecnica sarà differenziata per ciascuno Stato membro e terrà conto delle sue sfide in materia di debito pubblico. In particolare, assicurerà che: il rapporto debito pubblico è posto su un percorso plausibilmente discendente o si mantiene su livelli prudenti; il disavanzo pubblico è portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL; l’indice di indebitamento pubblico è inferiore alla fine del periodo di piano rispetto all’inizio di tale periodo; dovrà essere attuato un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del PIL all’anno come parametro di riferimento fintanto che il disavanzo rimane al di sopra del 3% del PIL; lo sforzo di bilancio nell’orizzonte del piano è almeno proporzionale allo sforzo totale nell’intero periodo di aggiustamento.

Piani nazionali di 4 anni concordati con la Commissione

I piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine sono la pietra angolare delle proposte della Commissione sul nuovo Patto di stabilità. Gli Stati membri elaboreranno e presenteranno piani che stabiliscono i loro obiettivi di bilancio, le misure per affrontare gli squilibri macroeconomici e le riforme e gli investimenti prioritari per un periodo di almeno quattro anni. Tali piani saranno valutati dalla Commissione e approvati dal Consiglio sulla base di criteri comuni dell’Ue.

Tutti gli Stati membri saranno tenuti ad affrontare le priorità individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese formulate nell’ambito del semestre europeo nei loro piani strutturali di bilancio a medio termine. Gli Stati membri potranno beneficiare di un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale proponendo una serie specifica di riforme e impegni di investimento conformi a determinati criteri, come la coerenza con le priorità dell’UE. Il periodo di adeguamento potrebbe essere esteso da quattro a un massimo di sette anni.

Con investimenti proroga di tre anni per rientro da debito

Un alto funzionario Ue, commentando la riforma, ha detto che “c’è una possibilità per un’estensione della traiettoria fiscale” di altri tre anni oltre i quattro anni “ma il piano deve contenere un insieme di riforme e investimenti che rispettino i criteri delineati”. Non si tratta di un’estensione del piano, che rimane di quattro anni, ma della traiettoria tecnica di rientro della spesa netta.

Infrazione per eccesso di debito automatica se sfora la spesa

La procedura per i disavanzi eccessivi per il superamento del valore di riferimento del 3% del PIL resta invariata. È un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell’Ue che è stato efficace nell’influenzare il comportamento fiscale ed è ben compreso dai responsabili politici e dal pubblico in generale, grazie alla sua semplicità.

La procedura per i disavanzi eccessivi per le violazioni del debito pubblico del valore di riferimento del 60% del PIL è rafforzata sia per l’attivazione che per l’abrogazione. Si concentrerà sulle deviazioni degli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60% del PIL dal percorso di spesa netta che lo Stato membro si è impegnato e che è stato approvato dal Consiglio nell’ambito del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita. Per uno Stato membro che deve far fronte a notevoli sfide del debito pubblico, una deviazione dal percorso di spesa netta concordato comporterà automaticamente l’apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Mantenere alti investimenti in verde, digitale e difesa

Le proposte della Commissione riconoscono che saranno necessari elevati livelli di investimenti e riforme per realizzare una transizione verde e digitale equa e aumentare le capacità di difesa, tra le altre priorità comuni dell’UE. Allo stesso tempo, resta fondamentale garantire la sostenibilità del debito pubblico e creare riserve di bilancio.

Le proposte non introducono un trattamento speciale per nessun particolare tipo di investimento. La questione è stata ampiamente discussa nell’ambito del dibattito pubblico sulla revisione della governance economica e non è emerso alcun consenso. Le proposte mirano a promuovere gli investimenti attraverso un percorso di aggiustamento fiscale medio, che lascerà agli Stati membri la possibilità di decidere in merito alle loro priorità di spesa pubblica e fornirà incentivi per impegnarsi in una serie di riforme e investimenti che rispondano a criteri comuni e trasparenti dell’UE, soggetti a criteri comuni tutele di sostenibilità del debito.

Gentiloni: “Vecchio patto carente, ora gradualità debito e crescita”

“Per un quarto di secolo, il Patto di stabilità e crescita ha fornito una base condivisa per le politiche fiscali dell’Ue e un sostegno essenziale per l’Unione economica e monetaria. Tuttavia, le carenze del Patto sono state anche fin troppo evidenti, sia che si guardi allo sviluppo del debito pubblico nell’Ue, che ai livelli di investimento o alla nostra performance di crescita economica negli ultimi due decenni”, ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di presentazione della riforma. “Inoltre, le sfide che affrontiamo oggi sono un mondo lontano da quelle degli anni ’90. Il debito pubblico è aumentato, così come le nostre esigenze di investimento, che si tratti di transizioni verde e digitale, sicurezza e difesa o resilienza delle nostre catene di approvvigionamento industriali. Le proposte odierne affrontano entrambi questi aspetti: mirano a realizzare una riduzione più graduale ma più costante dei livelli del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva attraverso investimenti e riforme”.

Gentiloni: “Inizia nuovo capitolo di governance”

“La giornata di oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo di questa storia, in cui trovare l’unità sarà altrettanto importante. Non vediamo l’ora di impegnarci con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, per spiegare, persuadere e rassicurare. In breve, per aiutare a costruire un consenso per colmare le differenze ancora esistenti tra gli Stati membri”, ha proseguito Gentiloni. “Il mese scorso il Consiglio ha chiesto che i lavori legislativi siano completati entro la fine dell’anno. E sono fiducioso che possiamo raggiungere questo obiettivo, se affrontiamo insieme la sfida. Dopo tutto, questo è nell’interesse di tutti gli Stati membri. Rassicurerebbe i mercati finanziari e gli investitori. Darebbe chiarezza ai governi sulla via da seguire, vista anche la disattivazione della ‘clausola generale di salvaguardia’ alla fine di quest’anno”.

Gentiloni: “Garantiamo a Stati titolarità del debito”

“Le nostre proposte promuovono una maggiore titolarità nazionale attraverso piani strutturali fiscali a medio termine preparati dagli Stati membri, all’interno di un quadro comune dell’Ue con garanzie sufficienti. In questo modo garantiamo contemporaneamente sia la parità di trattamento che la considerazione delle situazioni specifiche del paese“, ha aggiunto il commissario europeo. “Gli Stati membri dovrebbero garantire che il loro rapporto debito/Pil scenda o rimanga a livelli prudenti e che il loro disavanzo sia portato o mantenuto al di sotto del 3%. Ciò implica che gli Stati membri con un debito superiore al 60% del Pil o con un disavanzo superiore al 3% del Pil effettuino un aggiustamento di bilancio nell’orizzonte di pianificazione mantenendo la crescita della spesa netta al di sotto della crescita del prodotto a medio termine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata