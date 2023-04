Un portavoce della Commissione europea: "La valutazione è in corso"

“I lavori sulla valutazione della terza richiesta di pagamento dell’Italia sono in corso e i nostri servizi sono in stretto contatto con le autorità italiane in questo contesto“. Così un portavoce della commissione Ue dopo la notizia diffusa dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, dell’esclusione di Bruxelles degli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze dai finanziamenti elegibili nel Pnrr.

“Come sempre, la valutazione da parte della Commissione di una determinata misura nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro, e il relativo commento pubblico, possono avvenire solo dopo che tutte le tappe e gli obiettivi pertinenti collegati a una specifica richiesta di pagamento sono stati completati e la valutazione del la richiesta di pagamento è stata finalizzata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata