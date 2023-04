Ancora un ribasso dopo quelli registrati a gennaio e febbraio. La spesa per la famiglia tipo nell'anno scorrevole è di 1.560 euro

Ancora in calo la bolletta del gas per le famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di marzo 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione del -13,4% della bolletta rispetto al mese di febbraio 2023. Lo rende noto Arera.

Spesa annua famiglie a 1.560 euro (+0,7%)

Arera fa inoltre sapere che la riduzione per il mese di marzo, in termini di effetti finali, porta la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (aprile 2022- marzo 2023) a circa 1.560,7 euro, +0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (aprile 2021- marzo 2022).

