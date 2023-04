La misura, finanziata nell'ambito del Recovery and Resilience Facility, sarà aperta alle imprese di tutte le dimensioni attive in Italia ad eccezione degli istituti di credito e di altri istituti finanziari

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 450 milioni di euro per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile con l’obiettivo di favorire la transizione verso un’economia net-zero, in linea con il Piano Industriale del Green Deal. L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione, un regime da 450 milioni di euro a sostegno degli investimenti nella produzione integrata di idrogeno ed elettricità rinnovabili nelle aree industriali dismesse per favorire la transizione verso un’economia a zero emissioni.

La misura, finanziata nell’ambito del Recovery and Resilience Facility, sarà aperta alle imprese di tutte le dimensioni attive in Italia ad eccezione degli istituti di credito e di altri istituti finanziari. Nell’ambito del programma, i progetti saranno selezionati attraverso una procedura di offerta competitiva aperta. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di investimento, con un importo massimo di aiuto per progetto di 20 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata