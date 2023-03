Positive tutte le principali piazze in avvio di settimana, Spread in calo a 180 punti

Le Borse europee hanno aperto bene questa settimana, dopo il calo di venerdì in scia ad una nuova ondati di timori sul settore bancario che ha colpito più di altri Deutsche Bank. A Parigi il Cac40 segna nei primi scambi +1,31% a 7.107 punti. A Londra il Ftse segna +0,97% 7.477 punti. A Francoforte il Dax segna +1,17% con la +5,60% che guadagna il 5,60%.

Avvio in rialzo per piazza Affari conil Ftse Mib che nei primi scambi, dopo la notizia del salvataggio di Svb da parte di First Citizens Bank, guadagna l’1,64% a 26.317 punti.

Spread parte in calo a 180 punti

Spread in calo in avvio della settimana, con il differenziale Btp- bund tedeschi che segna -1,66% a 180 punti.

Deutsche Bahn critica richieste ‘esagerate’ sindacati

La Deutsche Bahn, l’azienda ferroviaria tedesca, ha criticato i sindacati di categoria, che hanno indetto uno sciopero nazionale dei trasporti che ha, di fatto, paralizzato la Germania, definendo esagerate le richieste. Secondo Detusche Bahn, inoltre, lo sciopero ha creato enormi disagi a milioni di pendolari. “Anche migliaia di aziende che normalmente spediscono o ricevono le loro merci su rotaia ne soffriranno”, ha detto il portavoce della Deutsche Bahn, Achim Strauss. “Alla fine anche l’ambiente e il clima ne risentiranno. I vincitori di oggi sono le compagnie petrolifere”. I biglietti del treno che non è stato possibile utilizzare a causa dell’interruzione rimarranno validi e i viaggiatori dovrebbero controllare il sito della compagnia per gli aggiornamenti, ha affermato ancora il portavoce.

