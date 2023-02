Il 'Tiger Team' si occupa del supercalcolatore dell'aeroporto militare di Pratica di Mare

Combattere la “fuga dei cervelli” con il lavoro di un’azienda privata all’interno del settore pubblico. E’ il caso di DEAS Difesa e Analisi Sistemi, azienda italiana leader nel campo della Cybersecurity, che lavora esclusivamente all’interno delle Istituzioni del Settore Pubblico italiano. All’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare è installato uno dei tre supercalcolatori di cui l’Italia dispone. Questo supercalcolatore viene normalmente utilizzato dall’Aeronautica per le previsioni meteo, ma ora il ‘Tiger Team’, un gruppo di esperti formato da personale misto di DEAS e dell’Arma Azzurra, lo sta utilizzando per le esigenze di controllo del cyber spazio italiano: la notizia è stata raccontata in un articolo di Tpi.

“Lavorare con il supercalcolatore dell’Aeronautica è una sensazione quasi surreale, sembra di muoversi in un film cyber punk di fantascienza, con la consapevolezza di maneggiare una delle risorse più potenti e delicate del nostro Paese. Per la prima volta, dopo anni di studi, ho la possibilità di mettere concretamente in pratica le mie competenze e di farlo al servizio del mio Paese”, dice Luigi, un giovane esperto del Team, intervistato da Tpi nella sede centrale di DEAS a Piazza Montecitorio.

Insieme agli altri giovani colleghi DEAS (tutti sotto i 30 anni di età) e a quelli dell’Aeronautica, Luigi, utilizzando il supercalcolatore, ha progettato degli algoritmi finalizzati alla difesa dei sistemi e degli asset tecnologici dalle minacce informatiche. Il risultato del loro lavoro è stato presentato a Roma, lo scorso 7 dicembre, nell’ambito dell’annuale esercitazione ‘Cyber Eagle’ effettuata dalla Forza Armata, come riporta ancora una volta Tpi.

Secondo The Post Internazionale, DEAS contribuisce a combattere la “fuga di cervelli” dall’Italia: proprio questo sarebbe il caso di diversi giovani intervistati da Tpi. “In Deas i ragazzi hanno la possibilità di intraprendere un eccezionale percorso di formazione costante”, spiega a Tpi Fernando Bagini il CIO di DEAS, manager con una lunga esperienza alle spalle proprio nel settore pubblico. “Il valore aggiunto del Tiger Team sta nel ricco portafoglio di progetti, che a differenza di altre realtà che si occupano di informatica in Italia all’interno di aziende specializzate in altri settori, dà ai giovani la possibilità di crescere in fretta. Abbiamo una ricca gamma di progetti che danno stimolo ai ragazzi. Ci sono esigenze che non esistono altrove, e per rispondere a queste i nostri sviluppano più velocemente la propria professionalità”, afferma ancora Bagini. “Qui in DEAS stiamo creando gli esperti di intelligenza artificiale del futuro”.

