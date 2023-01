Prima seduta settimanale dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato

Non fa prezzo in Borsa la Juventus nella prima seduta della settimana dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato per il caso plusvalenze. All’avvio degli scambi il titolo segna un calo teorico di 11,2%.

-9,63% a piazza Affari

Partono gli scambi per la Juventus a piazza Affari dove non aveva fatto prezzo in avvio di seduta. Al momento il titolo perde -9,63% a 0,29 euro.

